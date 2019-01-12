Игрок "Севильи" сломал ногу на тренировке
Хавбек "Севильи" Нолито на командном занятии получил серьезное повреждение.
Как сообщает сайт клуба, игроку предстоит операция на сломанной малоберцовой кости.
Отмечается, что Нолито не выйдет на поле в ближайшие три месяца.
В нынешнем сезоне Нолито сыграл в 16 матчах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Реал Сосьедад
|18
|22
|12
|Валенсия
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|19
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|18
|17
|20
|Уэска
|18
|11