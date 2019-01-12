Игрок "Севильи" сломал ногу на тренировке

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Игрок "Севильи" сломал ногу на тренировке

Хавбек "Севильи" Нолито на командном занятии получил серьезное повреждение.

Как сообщает сайт клуба, игроку предстоит операция на сломанной малоберцовой кости.

Отмечается, что Нолито не выйдет на поле в ближайшие три месяца.

В нынешнем сезоне Нолито сыграл в 16 матчах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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