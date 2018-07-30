Игрок "Шахтера" перешел в португальский клуб

Бразильский защитник "Шахтера" Додо Кордейро перешел в "Гимарайнш", сообщает официальный сайт клуба.

Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2019 года. Информация об опции выкупа его трансфера не разглашается.

19-летний Додо выступает за "Шахтер" с 2018 года, провел за клуб 3 матча. Ранее играл за "Коритибу". Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Бразилии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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