Игрок "Шахтера" перешел в португальский клуб
Бразильский защитник "Шахтера" Додо Кордейро перешел в "Гимарайнш", сообщает официальный сайт клуба.
Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2019 года. Информация об опции выкупа его трансфера не разглашается.
19-летний Додо выступает за "Шахтер" с 2018 года, провел за клуб 3 матча. Ранее играл за "Коритибу". Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Бразилии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.
Не пропустите: "Шахтер" и "Десна" крупно победили в чемпионате Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов
-
Главные новости дня: 29 июля
-
Давид Луиз сделал заявление о своем будущем
-
Канчельскис: "За время ЧМ-2018 у нас закрылось 11 клубов, и никто об этом не говорит!"
-
"Эвертон" продлит контракт с игроком, которым интересуется "Челси"
-
Канте ответил на предложение перейти в ПСЖ
-
Президент Хорватии: "Я даже не заметила, что шел дождь, во время награждения игроков после финала ЧМ-2018"
-
Игрок "Шахтера" перешел в португальский клуб
-
Буффон сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус"
-
"Ювентус" хочет купить лидера чемпиона Европы-2018
-
Симеоне сделал заявление о возможном уходе Врсалько из "Атлетико"
-
Финал юношеского Евро-2018 Италия - Португалия - 3:4 (обзор)
-
Греческий клуб договорился по трансферу игрока "Арсенала"
-
Аспиликуэта сделал заявление о работе под руководством Сарри
-
Стали известны детали трансфера Диня в "Эвертон"
-
Итальянский топ-клуб одержал победу в товарищеском матче
-
Экс-форвард сборной Германии унизил Озила
-
"Райо Вальекано" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"
-
Один из лидеров ЦСКА может перейти в "Наполи"
-
"Манчестер Юнайтед" надолго потерял основного игрока из-за травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30