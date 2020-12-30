Игрок "Шахтера" попал в список лучших молодых футболистов в мире

Портал Football Wonderkids составил символическую сборную 2020 года среди лучших молоды игроков в мире не старше 19 лет.

В список лучших попал вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин. Россияне в сборную не попали.

Полностью символическая сборная молодых игроков выглядит так:

вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")

защитники: Букайо Сака ("Арсенал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити"), Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Неко Уильямс ("Ливерпуль")

полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Педри, Ансу Фати (оба - "Барселона"), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд)

нападающие: Родриго Гоэс ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед").

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