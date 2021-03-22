Игрок "Шахтёра" прятался в туалете от Каштру и Срны

Фото сайт "Шахтера"

Украинский журналист Александр Денисов рассказал подробности скандала с участием вингера "Шахтёра" Тайсона.

Напомним, что бразильца отправили в дубль за отказ выходить на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

"В такой ситуации дисбаланса и смены поколений очень важно, что происходит в раздевалке. А там, в самый сложный момент, тот, кто должен был быть максимально полезным, оказался слабым звеном. Уже Дарио Срна прокомментировал эту ситуацию, сказав, что при всём уважении, никто не может быть выше интересов команды. Более того, Срна рассказал подробности, что после того, как Тайсон отказался выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Но он закрылся в туалете, не хотел выходить и разговаривать с Каштру и со Срной", - поведал Денисов.

Контракт Тайсона с "Шахтёром" истекает летом, и он не собирается его продлевать. По окончании сезона игрок станет свободным агентом.

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