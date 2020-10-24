Игрок "Шахтёра" сделал подарок Пеле на 80-летие
В пятницу, 23 октября, легендарному бразильскому футболисту Пеле исполнилось 80 лет.
Среди прочих "Короля футбола" поздравил и нападающий "Шахтёра" Жуниор Мораес.
Игрок "горняков" подарил культовому соотечественнику футболку своего клуба.
С днем рождения, легенда!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2020
⚒ Подарок для @Pele от @jrmoraes10. pic.twitter.com/UBPiUpKbOg
Не пропустите: Неймар поздравил Пеле с 80-летием. | http://soccernews.ru
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