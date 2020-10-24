Игрок "Шахтёра" сделал подарок Пеле на 80-летие

В пятницу, 23 октября, легендарному бразильскому футболисту Пеле исполнилось 80 лет.

Среди прочих "Короля футбола" поздравил и нападающий "Шахтёра" Жуниор Мораес.

Игрок "горняков" подарил культовому соотечественнику футболку своего клуба.

С днем рождения, легенда!



⚒ Подарок для @Pele от @jrmoraes10. pic.twitter.com/UBPiUpKbOg