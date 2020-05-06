Игрок "Шахтера" восхитил фанатов футбольным трюком
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал эффектный футбольный трюк на тренировке. Украинец остановил мяч таким образом, что он закрутился на месте.
"Обратная подкрутка", "Подкупленный мяч", "Это газон или магия. Я не знаю", "Это было торнадо", - пишут пользователи в комментариях.
19-летний Мудрик является уроженцем Харьковской области. В систему "Шахтера" он попал в возрасте 15 лет. В нынешнем сезоне он провел три матча за основной состав донецкого клуба, но результативными действиями не отметился.
Не пропустите: "Рома" может купить одного из лидеров "Шахтера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе Дениса в "Зенит" или "Локомотив"
-
Игроки "Барселоны" в масках прибыли на базу клубу
-
ПСЖ стал очередным претендентом на Дриса Мертенса
-
1
"Реал" нацелился на основного хавбека дортмундской "Боруссии"
-
Шевченко и Балотелли вошли в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ
-
1
"Барселона" признана чемпионом Испании по женскому футболу
-
Павел Мамаев выплатил ущерб ведущей Ольге Ушаковой за разбитый Mercedes
-
"Пил всю ночь, а затем сделал хет-трик". Экс-игрок "Лилля" рассказал о последнем матче Азара во Франции
-
"Спорт-Экспресс" сообщил, когда "Спартак" подпишет контракт с Соболевым
-
Александр Кокорин отказался платить ведущей Первого канала за разбитый Mercedes
-
2
Фабрегас ответил Куртуа, который выступил против возможного признания "Барселоны" чемпионом Испании
-
1
Футболист французского клуба был задержан полицией за мастурбацию на улице
-
1
Игрок "Шахтера" восхитил фанатов футбольным трюком
-
Игорь Смольников покинет "Зенит"
-
2
Усман Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками "Барселоны"
-
ФИФА расследует трансфер Понсе в "Спартак"
-
1
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер закрутил роман с 19-летней студенткой
-
2
"Настоящая дыра!" Жена Ди Марии ярко раскритиковала Англию
-
2
"К нему Бог прикоснулся". Экс-игрок ПСЖ сравнил Роналдиньо и Месси
-
"РБ Лейпциг" значительно снизил цену на Упамекано, которым интересуются топ-клубы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13