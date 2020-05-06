Игрок "Шахтера" восхитил фанатов футбольным трюком

1 Теги шахтер донецкмихаил мудрик

Игрок "Шахтера" восхитил фанатов футбольным трюком

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продемонстрировал эффектный футбольный трюк на тренировке. Украинец остановил мяч таким образом, что он закрутился на месте.

"Обратная подкрутка", "Подкупленный мяч", "Это газон или магия. Я не знаю", "Это было торнадо", - пишут пользователи в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Been watching this all day and I still don’t know HOW @mmudryk10

Публикация от 433 (@433)

19-летний Мудрик является уроженцем Харьковской области. В систему "Шахтера" он попал в возрасте 15 лет. В нынешнем сезоне он провел три матча за основной состав донецкого клуба, но результативными действиями не отметился. 

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