Игрок "Шальке" стал участником ДТП, в котором погиб человек

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Игрок "Шальке" стал участником ДТП, в котором погиб человек

Полузащитник "Шальке" Амин Харит стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

Авария произошла в Марракеше. По словам спортивного директора "кобальтовых" Кристиана Хайделя, 21-летний футболист не мог предотвратить ДТП.

Сам Харит шокирован произошедшим. "Шальке" планирует оказать ему психологическую помощь.

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