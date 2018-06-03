Игрок "Штутгарта" попросил клуб отпустить его в "Арсенал"

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Игрок "Штутгарта" попросил клуб отпустить его в "Арсенал"

"Арсенал" нацелился на защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара.

Как сообщает Calcio Insider, игрок заинтересован в переезде в Англию и уже попросил клуб рассмотреть предложение "канониров".

Отмечается, что ориентировочная сумма трансфера составляет 50 миллионов евро.

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