Игрок "Сочи" отреагировал на обвинения, что он ударил тренера "Спартака"
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо заявил, что он не был ассистента главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреаса Хинкеля.
"Я ударил Хинкеля? Это глупости!. Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и все. Просто "Спартаку" нужно было победить в этом матче, поэтому так все получилось. Ничего такого не было, просто нервы после игры. Поговорили, и всё. Наверное, они нервничали из-за того, что проиграли. Все нормально", - приводит слова Жоаозиньо "Спорт-Экспресс".
Напомним, что "Сочи" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.
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