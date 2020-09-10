Игрок "Сочи" пропустит 6-8 месяцев из-за травмы колена

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Игрок "Сочи" пропустит 6-8 месяцев из-за травмы колена

"Сочи" потерял полузащитника Ивелина Попова как минимум до весны, сообщает болгарская газета Trud.bg.

По информации источника, у футболиста были выявлены разрыв крестообразных связок колена и повреждение мениска.

32-летнего хавбека прооперировали в Барселоне. На восстановление ему потребует от 6 до 8 месяцев.

Напомним, что Попов только 23 августа стал игроком "Сочи" и в дебютном матче получил травму.

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