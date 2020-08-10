Игрок "Сочи" травмировал колено в эпизоде со вторым пенальти в ворота "Спартака"

Полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщила медслужба южан, у футболиста выявлена травма коленного сустава.

Хавбек получил повреждение в эпизоде со вторым пенальти в ворота "Спартака" в концовке матча 1-го тура РПЛ.

Стоит отметить, что большинство экспертов считают, что нарушения правил в данном случае не было.

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