Игрок "Сочи" ударил помощника Тедеско после матча со "Спартаком"

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Игрок "Сочи" ударил помощника Тедеско после матча со "Спартаком"

Первый матч сегодняшнего игрового дня в РПЛ завершился судейским скандалом, а второй и вовсе дракой.

После финального свистка в поединке "Сочи" - "Спартак" (1:0) произошёл конфликт между полузащитником "барсов" Жоаозиньо и тренером "красно-белых" Андреасом Хинкелем, который привёл к рукоприкладству.

"Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе", - рассказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

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