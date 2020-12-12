Игрок "Сочи" ударил помощника Тедеско после матча со "Спартаком"

Первый матч сегодняшнего игрового дня в РПЛ завершился судейским скандалом, а второй и вовсе дракой.

После финального свистка в поединке "Сочи" - "Спартак" (1:0) произошёл конфликт между полузащитником "барсов" Жоаозиньо и тренером "красно-белых" Андреасом Хинкелем, который привёл к рукоприкладству.

"Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе", - рассказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

Матч «Сочи» и «Спартака» снова закончился скандалом



В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников



Ну и жесть:https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020

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