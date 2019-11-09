Игрок "Спартака" Бакаев назвал своего кумира
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев признался, что с детства является фанатом нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду. Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так – оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал", - сказал Бакаев.
34-летний Роналду до "Ювентуса" выступал за "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг".
В активе звёздного португальца 29 трофеев, а также десятки индивидуальных наград, в том числе 5 "Золотых мячей".
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|15
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|3
|Локомотив Москва
|15
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|4
|Краснодар
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|6
|Урал
|16
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|7
|Арсенал Тула
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|8
|Крылья Советов
|15
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|Оренбург
|15
|18
|10
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|Уфа
|15
|17
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|Рубин
|15
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|Динамо Москва
|15
|15
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|16
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|Тамбов
|15
|14
|16
|Сочи
|15
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