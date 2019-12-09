Игрок "Спартака" Крал подвел итоги уходящего года

Хавбек "Спартака" Алекс Крал высказался по поводу времени проведенном в московском клубе.

Футболист подчеркнул, что несмотря непростое время в клубе, он всем доволен.

"Последние месяцы были сложными для нас всем, но мы должны учиться на ошибках и в будущем не допускать их. Только так мы сможем улучшить наше положение.

Для меня год был отличный! Я ни о чем не жалею и рад, что играю в "Спартаке", - сказал Крал.

Напомним, вчера, 8 декабря, "Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова".

21-летний Крал в этом сезоне провел 8 матчей в РПЛ. В московский клуб он перешел в летнее трансферное окно из "Славии".

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