Игрок "Спартака" может перейти в европейский клуб

"Бурсаспор" проявляет интерес к болгарскому полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову, сообщает Transfer Merkezi.

По сведениям издания, агент футболиста провел успешные переговоры с представителями турецкого клуба. Теперь "Бурсаспору" нужно согласовать со "Спартаком" сумму трансфера хавбека.

В прошлом сезоне 30-летний Попов провел за "Спартак" 26 матчей и не отметился результативными действиями. В январе болгарин перешел в "Рубин" на правах аренды, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас в 10 поединках.

Не пропустите: Каррера дал характеристику летним новичкам "Спартака". | http://soccernews.ru