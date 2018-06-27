Игрок "Спартака" надеется продолжить карьеру в "Рубине"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов надеется продолжить карьеру в казанском "Рубине", за который он выступал на правах аренды во второй части прошлого сезона.

"Я уже несколько раз разговаривал с руководством "Рубина", они знают мои пожелания. Просто не все зависит от меня. До 30-го июня есть еще 3-4 дня, после чего моя аренда закончится. Дальше уже уже будем смотреть. Я надеюсь, что смогут договориться со "Спартаком" и я подпишу полноценный контракт. Но повторюсь, не все зависит только от меня", - цитирует 30-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, "Спартак" интересуется защитником сборной Швейцарии. | soccernews.ru