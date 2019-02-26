Игрок "Спартака" назвал сумму прожиточного минимума для своей семьи

Теги спартак москваартем ребров

Игрок "Спартака" назвал сумму прожиточного минимума для своей семьи
Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что для его семьи прожиточным минимумом является сумма в 300 тысяч рублей.

"Нашей семье из четырех человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи.

Жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У нее свое производство мебели", - приводят слова Реброва российские СМИ.

34-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. Всего за московский клуб он провел 129 матчей во всех турнирах и пропустил 149 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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