Игрок "Спартака" назвал сумму прожиточного минимума для своей семьи



Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что для его семьи прожиточным минимумом является сумма в 300 тысяч рублей.

"Нашей семье из четырех человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи.

Жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У нее свое производство мебели", - приводят слова Реброва российские СМИ.

34-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. Всего за московский клуб он провел 129 матчей во всех турнирах и пропустил 149 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.