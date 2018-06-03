Игрок "Спартака" недоволен Каррерой



Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов дал оценку минувшему сезону.

"Начало сезона выдалось отличным. Мы стали победителями Суперкубка России и участвовали в Лиге Чемпионов. Но затем я отправился в "Рубин". Там мне доверяли и во всем поддерживали. Для футболиста очень важно чувствовать доверие. В "Спартаке" мне этого не хватало", - приводит слова Попова БНТ.

В прошлом сезоне 30-летний Попов провел за "Спартак" 21 матч и не отметился результативными действиями. Зимой хавбек перешел на правах аренды в "Рубин", где забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 9 поединках.

Казанский клуб отказался выкупать болгарина за два миллиона евро, поэтому он вернется в "Спартак", с которым у него действует контракт до лета 2019 года.

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