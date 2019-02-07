Игрок "Спартака" оценил шансы команды на чемпионство



Бельгийский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго считает, что клуб имеет шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Думаю, у нас есть шансы на золото, особенно если удастся победить "Краснодар" в первом матче после паузы. Я же буду делать все, чтобы вернуться скорее. Очень приятно, что меня ждут", - приводят слова Жиго российские СМИ.

После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 28 очков. Отставание "красно-белых" от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков.

25-летний Жиго в этом сезоне провел шесть матчей в РПЛ и забил один гол. В данный момент он восстанавливается после тяжелой травмы колена.

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