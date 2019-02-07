Игрок "Спартака" оценил шансы команды на чемпионство
Бельгийский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго считает, что клуб имеет шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
"Думаю, у нас есть шансы на золото, особенно если удастся победить "Краснодар" в первом матче после паузы. Я же буду делать все, чтобы вернуться скорее. Очень приятно, что меня ждут", - приводят слова Жиго российские СМИ.
После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 28 очков. Отставание "красно-белых" от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков.
25-летний Жиго в этом сезоне провел шесть матчей в РПЛ и забил один гол. В данный момент он восстанавливается после тяжелой травмы колена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10