Игрок "Спартака" опубликовал трогательные фото с беременной невестой

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон выложил в инстаграме две новые фотографии со своей невестой Бьянкой.

Судя по снимкам, девушка находится на позднем сроке беременности, то есть в скором времени шведский футболист станет отцом.

"Жизнь полна благословений и прекрасных моментов, мне не терпится встретить нашего малыша в этом мире", - написал Ларссон.

В текущем сезоне форвард "красно-белых" забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

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