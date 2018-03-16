Игрок "Спартака" отказался от сборной Финляндии ради выступления за Россию



Полузащитник "Спартака" Сергей Еременко отказался от выступлений за основную сборную Финляндии, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны.

Футболист принял такое решение, так как хочет играть за национальную команду России. Ранее он играл за юношескую сборную Финляндии.

За финнов также играют его братья Алексей и Роман Еременко.

19-летний Сергей Еременко перешел в "Спартак" зимой, но пока что не провел за основную команду ни одного матча.

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