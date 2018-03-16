Игрок "Спартака" отказался от сборной Финляндии ради выступления за Россию

Теги спартак москвасергей еременкофинляндияроссия

Игрок "Спартака" отказался от сборной Финляндии ради выступления за Россию
Полузащитник "Спартака" Сергей Еременко отказался от выступлений за основную сборную Финляндии, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны.

Футболист принял такое решение, так как хочет играть за национальную команду России. Ранее он играл за юношескую сборную Финляндии.

За финнов также играют его братья Алексей и Роман Еременко.

19-летний Сергей Еременко перешел в "Спартак" зимой, но пока что не провел за основную команду ни одного матча.

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