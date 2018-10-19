Игрок "Спартака" получил подарок от Неймара

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе получил подарок от форварда ПСЖ Неймара.

Грузинский хавбек "красно-белых" опубликовал в своём инстаграме фотографию презента - это футболка, на которой бразилец написал: "Джано с наилучшими пожеланиями".

Стоит отметить, что из-за травмы 26-летний Ананидзе сыграл в этом сезоне за "Спартак" всего один матч в Кубке России.

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