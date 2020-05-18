Игрок "Спартака" Понсе пожелал скорейшего выздоровления Федуну
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе прокомментировал новость о болезни владельца красно-белых Леонида Федуна.
"Когда это произошло, нам написали в командном чате. Парни стали записывать видеосообщения со словами поддержки. Я не смог этого сделать из-за незнания языка. Так что воспользуюсь этой возможностью сейчас через ваше издание. Надеюсь, он прочитает мое интервью! Хочу выразить мистеру Федуну свою поддержку и пожелать скорейшего выздоровления и возвращения", - цитирует Понсе Sport24.
Ранее заразившийся коронавирусом Федун рассказал, как чувствует себя.
Напомним, что 7 мая у Федуна был выявлен коронавирус. Бизнесмен является владельцем "Спартака" с 2003 года. При нем московский клуб по одному раз стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
Не пропустите: Федун поблагодарил футболистов "Спартака" за поддержку. | http://soccernews.ru
главное
-
Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая
-
Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ
-
"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года
-
Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ
-
"Барселона" не планирует возмещать потерянные деньги владельцам сезонных абонементов
Лента новостей
-
Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и "Зенит"
-
Все клубы АПЛ проголосовали за возобновление тренировочной деятельности с 19 мая
-
Селюк: "Уткин оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех России"
-
Стало известно, почему переговоры между Семаком и "Зенитом" затянулись
-
Игрок "Спартака" Понсе пожелал скорейшего выздоровления Федуну
-
Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ
-
Депутат Лебедев - о коронавирусе в РПЛ: "Два игрока на весь чемпионат - несерьезная цифра"
-
Игрок "Фиорентины" рассказал, что два месяца был заражен коронавирусом, не зная об этом
-
2
Уткин заявил, что место Семина - на пенсии
-
Гендиректор "Рубина" высказался о заболевшем коронавирусом Плиеве
-
Уткин прокомментировал второй случай заражения коронавирусом
-
"Селтик" признан чемпионом Шотландии, сезон досрочно завершен
-
"Ювентус" готов продлить контракт с Дибалой до 2025 года
-
Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ
-
3
"Барселона" не планирует возмещать потерянные деньги владельцам сезонных абонементов
-
Стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт Семака с "Зенитом"
-
Вагнер Лав рассказал о своём отношении к президенту ЦСКА Гинеру
-
Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева
-
Селюк: "Василий Уткин связан с руководством "Локомотива"
-
"Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20