Игрок "Спартака" Понсе пожелал скорейшего выздоровления Федуну

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе прокомментировал новость о болезни владельца красно-белых Леонида Федуна.

"Когда это произошло, нам написали в командном чате. Парни стали записывать видеосообщения со словами поддержки. Я не смог этого сделать из-за незнания языка. Так что воспользуюсь этой возможностью сейчас через ваше издание. Надеюсь, он прочитает мое интервью! Хочу выразить мистеру Федуну свою поддержку и пожелать скорейшего выздоровления и возвращения", - цитирует Понсе Sport24.

Ранее заразившийся коронавирусом Федун рассказал, как чувствует себя.

Напомним, что 7 мая у Федуна был выявлен коронавирус. Бизнесмен является владельцем "Спартака" с 2003 года. При нем московский клуб по одному раз стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

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