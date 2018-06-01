Игрок "Спартака" попал в список возможных открытий ЧМ-2018

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Игрок "Спартака" попал в список возможных открытий ЧМ-2018
Британское издание FourFourTwo опубликовало список из 10 футболистов, которые могут ярко проявить себя на Чемпионате Мира-2018.

Стоит отметить, что в него попал полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин. Журнал описывает хавбека следующим образом: "Зобнин мало известен за пределами России, но он добился впечатляющего прогресса после перехода в "Спартак" из "Динамо".

В списке есть еще один "россиянин" - шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

Список остальных игроков выглядит так: Алиреза Джаханбахш (Иран, АЗ), Лукас Торрейра (Уругвай, "Сампдория"), Петр Зелиньски (Польша, "Наполи"), Сергей Милинкович-Савич (Сербия, "Лацио"), Хаким Зийех (Марокко, "Аякс"), Пионе Систо ("Сельта", Дания), Мигель Трауко (Перу, "Фламенго").

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