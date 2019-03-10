Игрок "Спартака" предложил интересное изменение в системе VAR

1 Теги спартак москваартем ребров

Игрок "Спартака" предложил интересное изменение в системе VAR
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что он одобряет использование системы видеоповторов, но предлагает внести в нее одно изменение.

Об этом голкипер сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Я выступаю за систему VAR. Единственное, я бы, наверное, ввел лимит, чтобы было несколько попыток для просмотра. Если попытка правильная, то дается новая. То есть взять это из тенниса", – сказал Ребров.

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