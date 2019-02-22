Игрок "Спартака" профинансировал дорогостоящее лечение молодой футболистки

Теги спартак москвакрылья советовджано ананидзе

Игрок "Спартака" профинансировал дорогостоящее лечение молодой футболистки

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, принял участие в финансировании лечения молодой футболистки Нино Гургенидзе. Об этом сообщают грузинские болельщики в соцсетях.

18-летняя Гургенидзе в данный момент проходит курс дорогостоящего лечения за границей. После того, как был объявлен сбор средств на лечение, требуемую сумму перевел Ананидзе.

26-летний Ананидзе в нынешнем сезоне провел за "Спартак" три матча и отдал одну результативную передачу. В январе "Крылья Советов" арендовали его до конца сезона.

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