Игрок "Спартака" профинансировал дорогостоящее лечение молодой футболистки

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, принял участие в финансировании лечения молодой футболистки Нино Гургенидзе. Об этом сообщают грузинские болельщики в соцсетях.

18-летняя Гургенидзе в данный момент проходит курс дорогостоящего лечения за границей. После того, как был объявлен сбор средств на лечение, требуемую сумму перевел Ананидзе.

26-летний Ананидзе в нынешнем сезоне провел за "Спартак" три матча и отдал одну результативную передачу. В январе "Крылья Советов" арендовали его до конца сезона.

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