Игрок "Спартака" рассказал о суде с бывшим клубом

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Игрок "Спартака" рассказал о суде с бывшим клубом

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев прокомментировал действия своего бывшего клуба "Динамо", который подал на него в суд.

"У меня в контракте с "Динамо" был пункт, по которому я могу его расторгнуть за определённую компенсацию, заранее уведомив о своем желании руководство. Я изначально для себя решил, что буду рассматривать возможность остаться в "Динамо" только при определенных обстоятельствах, но этим обстоятельствам не суждено было осуществиться. 4 июня я написал заявление. А "Динамо" подало в суд. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что я действовал в рамках контракта. Со мной пытались связаться Широков и Фёдоров. Я ответил, что у меня есть желание уйти, но все детали им нужно обсуждать с агентом, который понимает тонкости юридических вопросов", - приводят слова Ташаева российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Ташаев перешел в "Спартак" за 1,5 миллиона евро.

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