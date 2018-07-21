Игрок "Спартака" рассказал о своем отношении к прозвищу, данному ему фанатами



Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал тот факт, что болельщики называют его Навесовым.

"Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с нее", – приводят слова Комбарова российские СМИ.

Стоит отметить, что это прозвище 31-летний Комбаров получил из-за большого количества навесных передач в каждом матче.

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