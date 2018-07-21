Игрок "Спартака" рассказал о своем отношении к прозвищу, данному ему фанатами

Теги спартак москвадмитрий комбаров

Игрок "Спартака" рассказал о своем отношении к прозвищу, данному ему фанатами
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал тот факт, что болельщики называют его Навесовым.

"Как отношусь к прозвищу Навесов? Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так, я всегда просто угорал с нее", – приводят слова Комбарова российские СМИ.

Стоит отметить, что это прозвище 31-летний Комбаров получил из-за большого количества навесных передач в каждом матче.

Не пропустите: Защитник "Спартака" хочет продлить контракт с клубом. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов