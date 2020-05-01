Игрок "Спартака" сравнил уровень ФНЛ и немецких лиг

Полузащитник московского "Спартака" Малкольм Баду дал оценку уровню ФНЛ (первый российский дивизион).

"В ФНЛ жёсткий футбол, с упором на физику. Здесь нужно быть жёстким, у команд есть свои цели. 3-4 лучших команды, например, "Торпедо" или "Ротор", могли бы выступать во второй Бундеслиге. Если сравнивать с Германией, то по уровню я поставлю ФНЛ между третьей и региональной лигой", - сказал Баду.

22-летний немец перебрался в "Спартак" прошлым летом из "Вольфсбурга", воспитанником которого он является.

Пока хавбек выступал только за дубль "красно-белых", в его активе 8 матчей.

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