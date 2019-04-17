Игрок "Спартака" урегулировал конфликт с американцем, которого избил

Теги спартак москвааяз гулиев

Игрок "Спартака" урегулировал конфликт с американцем, которого избил
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев  урегулировал конфликт с американским гражданином Майклом Коулом, которого он избил несколько дней назад, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист в присутствии адвоката подписал с Коулом мировое соглашение. 

После этого хавбек вернулся к тренировкам с основным составом "красно-белых". Таким образом, хавбек может принять участие в матче 24-го тура чемпионата России с "Енисеем", который состоится 21 апреля.

В нынешнем сезоне 22-летний Гулиев провел за "Спартак" семь матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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