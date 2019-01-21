Игрок "Спартака" успешно перенёс операцию

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Игрок "Спартака" успешно перенёс операцию

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров успешно перенёс операцию на правом плечевом суставе, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

Напомним, что у 34-летнего голкипера произошёл рецидив травмы плеча в декабре 2018 года, а на первом зимнем сборе "народной команды" в ОАЭ проблема обострилась.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны. О них клуб сообщит позднее.

В текущем сезоне Ребров сыграл за "Спартак" 6 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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