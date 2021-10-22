Игрок "Спартака" включён в символическую сборную 3-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В состав команды попал фланговый полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес.

Вратарь: Денеш Дибус ("Ференцварош");

Защитники: Каю Энрике ("Монако"), Маркао ("Галатасарай"), Леон Балогун ("Рейнджерс"), Джеймс Тавернье ("Рейнджерс");

Полузащитники: Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Марко Грюлль ("Рапид"), Виктор Мозес ("Спартак");

Нападающие: Патсон Дака ("Лестер"), Эннер Валенсия ("Фенербахче").

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