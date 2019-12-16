Игрок "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник московского "Спартака" Аиртон Лукас вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщается в Twitter бразильской конфедерации футбола.

Айртон примет участие в предолимпийском турнире для национальных команд из Южной Америки. Турнир пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля 2020 года.

Сборная Бразилии попала в одну группу с командами Парагвая, Боливии, Уругвая и Перу.

В нынешнем сезоне 22-летний Аиртон провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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