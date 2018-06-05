Игрок "Спартака" является лидером по числу участий в голевых комбинациях сборной России при Черчесове

Теги россияалександр самедов

Игрок "Спартака" является лидером по числу участий в голевых комбинациях сборной России при Черчесове

Полузащитник сборной России Александр Самедов забил гол в товарищеском матче против Турции (1:1).

Это голевое действие стало десятым для него в национальной команде под руководством нынешнего наставника Станислава Черчесова. Всего за этот период сборная России забил 26 голов. 

Чаще всех в голевых комбинациях участвовал именно Самедов - 10 (4 мяча и 6 результативных передач). Далее идут форвард Федор Смолов - 8 (7+1) и хавбек Алексей Миранчук - 5 (3+2).

Не пропустите: Россия открыла счет в матче с Турцией. | http://soccernews.ru

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