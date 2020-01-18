Игрок "Спартака": "Задевают комментарии, что я кривоногий"
Полузащитник московского "Спартака" Малкольм Баду поделился мнением о насмешках в свой адрес.
"Комментарии, типа Баду - не футболист, Баду - кривоногий, немного задевают. Наверное, надо относиться к такому с юмором. В любом случае, понимаю, что только своей игрой могу заставить забыть обо всех приколах. Так что, смейтесь, ребята! Вы меня ещё увидите!" - сказал 22-летний немец.
Напомним, что прошлым летом "красно-белые" купили Баду у "Вольфсбурга" за 75 тысяч евро, заключив с ним контракт до июня 2022 года.
Хавбек пока играет в дубле "Спартака", за первую команду он ещё не дебютировал.
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