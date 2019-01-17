Игрок "Спортинга" может продолжить карьеру в российском клубе

Защитник "Спортинга" Маркос Акунья может продолжить карьеру в "Зените". Об этом сообщает TyC Sports.

Петербургский клуб готов заплатить 20 миллионов евро трансфер аргентинца. Футболисту "Зенит" предложил улучшенный контракт сроком на 4 года.

Соглашение футболиста со "Спортингом" действует до 2023 года.

В текущем сезоне Акунья участвовал в 15 матчах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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