Игрок "Спортинга" может продолжить карьеру в российском клубе

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Игрок "Спортинга" может продолжить карьеру в российском клубе

Защитник "Спортинга" Маркос Акунья может продолжить карьеру в "Зените". Об этом сообщает TyC Sports.

Петербургский клуб готов заплатить 20 миллионов евро трансфер аргентинца. Футболисту "Зенит" предложил улучшенный контракт сроком на 4 года.  

Соглашение футболиста со "Спортингом" действует до 2023 года.

В текущем сезоне Акунья участвовал в 15 матчах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Не пропустите: "Зенит" ведёт переговоры по защитнику "Фиорентины"| http://soccernews.ru

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