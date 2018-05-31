Игрок "Тосно": "Нас просто кинули!"

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Игрок "Тосно": "Нас просто кинули!"

Защитник "Тосно" Сергей Сухарев заявил, что клуб не собирается выплачивать футболистам долги по зарплате.

"Скорее всего, свои денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится. Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой. Хотя губернатор нам на встрече обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек…Нам должны зарплату за три месяца и премиальные за чемпионат России

Мне вообще непонятно, как такое возможно в преддверии домашнего чемпионата мира. Команда выиграла Кубок России, должна была выступать в групповом турнире Лиги Европы по спортивному принципу. А нам даже не отдают зарплату, обманули, да что там говорить – просто кинули! Скорее всего, напишем письмо Путину и расскажем о долгах", - приводят слова Сухарева российские СМИ.

Напомним, что "Тосно" не получил лицензию для выступлений в ФНЛ.

Не пропустите: "Тосно" планируют ликвидировать без выплаты долгов игрокам. | http://soccernews.ru

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