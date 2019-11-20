Игрок "Тоттенхэма" Алли прокомментировал увольнение Почеттино

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Игрок "Тоттенхэма" Алли прокомментировал увольнение Почеттино

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли в твиттере высказался по поводу увольнения главного тренера команды Маурисио Почеттино.

"Я никогда не смогу до конца отблагодарить Почеттино. Я ему за все благодарен, он многому научил. в достаточной степени отблагодарить этого человека. Желаю удачи и надеюсь, что мы увидимся снова, мой друг!" - написал Алли.

Вчера, 19 ноября, лондонский клуб уволил Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 года. 

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