Игрок "Тоттенхэма" Алли прокомментировал увольнение Почеттино

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли в твиттере высказался по поводу увольнения главного тренера команды Маурисио Почеттино.

"Я никогда не смогу до конца отблагодарить Почеттино. Я ему за все благодарен, он многому научил. в достаточной степени отблагодарить этого человека. Желаю удачи и надеюсь, что мы увидимся снова, мой друг!" - написал Алли.

Вчера, 19 ноября, лондонский клуб уволил Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 года.

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