Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли близок к возвращению на поле

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Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли близок к возвращению на поле

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, возможно, сможет принять участие в матче 3-го тура АПЛ с "Арсеналом". Об этом пишет The Telegraph.

Напомним, в начале августа у 23-летнего игрока диагностировали травму задней поверхности бедра.

По данным источника, футболист завершает восстановление и готов выступать с командой.

Матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" 1 сентября. Начало - в 18:30 (мск).

"Тоттенхэм" в первых трёх турах АПЛ набрал четыре очка.

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