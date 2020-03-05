Игрок "Тоттенхэма" едва не подрался с болельщиком после матча с "Норвичем"

Теги тоттенхэмнорвич ситиэрик дайер

Игрок "Тоттенхэма" едва не подрался с болельщиком после матча с "Норвичем"

После кубкового матча между "Тоттенхэмом" и "Норвичем" чуть не произошёл грандиозный скандал.

Полузащитник "шпор" Эрик Дайер отправился на трибуну выяснять отношения с одним из болельщиков своей команды.

Как выяснилось позднее, агрессию у футболиста вызвали оскорбления в свой адрес. Успокаивать хавбека пришлось стюарду.

Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл "Норвичу" в серии пенальти и вылетел из Кубка Англии на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов"

УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов