Игрок "Тоттенхэма" едва не подрался с болельщиком после матча с "Норвичем"

После кубкового матча между "Тоттенхэмом" и "Норвичем" чуть не произошёл грандиозный скандал.

Полузащитник "шпор" Эрик Дайер отправился на трибуну выяснять отношения с одним из болельщиков своей команды.

Как выяснилось позднее, агрессию у футболиста вызвали оскорбления в свой адрес. Успокаивать хавбека пришлось стюарду.

Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл "Норвичу" в серии пенальти и вылетел из Кубка Англии на стадии 1/8 финала.

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