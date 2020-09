Игрок "Тоттенхэма" объяснил, почему он убежал с поля во время матча с "Челси"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер сообщил, что ему внезапно захотелось в туалет во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги с "Челси" (1:1, 5:4 - по пенальти).

"Моуринью был недоволен моим поступком, но я ничего не мог поделать. Это был зов природы. Слышал, что "Челси" мог забить гол, пока меня не было, но, к счастью, этого не произошло", - приводит слова Дайера ВВС.

Футболист убежал с поля на 77-й минуте, а Моуринью погнался за ним. Спустя несколько секунд Дайер вернулся на поле.

