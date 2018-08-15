Игрок "Тоттенхэма" перейдет в клуб Бундеслиги

"Майнц" договорился о переходе французского полузащитника "Тоттенхэма" Жоржа-Кевина Нкуду, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, немецкий клуб арендует футболиста на год. В данный момент клуб обсуждают о возможности включения в договор опцию выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний Нкуду выступал на правах аренды за "Бернли", провел за клуб 14 матчей и забил 1 гол.

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