Игрок тульского "Арсенала" Хлусевич отправился на просмотр в "Порту"

"Порту" может подписать контракт с полузащитником тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем.

Как сообщают российские СМИ, 18-летний футболист отправился в Португалию, чтобы пройти просмотр в молодёжной команде "драконов".

"Порту" рассматривает вариант с арендой перспективного хавбека.

В этом сезоне Хлусевич забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 18 матчах первенства молодёжных команд. Его рыночная стоимость - 275 тысяч евро.

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