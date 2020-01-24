Игрок тульского "Арсенала" Хлусевич отправился на просмотр в "Порту"
"Порту" может подписать контракт с полузащитником тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем.
Как сообщают российские СМИ, 18-летний футболист отправился в Португалию, чтобы пройти просмотр в молодёжной команде "драконов".
"Порту" рассматривает вариант с арендой перспективного хавбека.
В этом сезоне Хлусевич забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 18 матчах первенства молодёжных команд. Его рыночная стоимость - 275 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|17
|48
|2
|Порту
|17
|41
|3
|ФК Фамаликао
|17
|31
|4
|Спортинг Лиссабон
|17
|29
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Рио Аве
|16
|22
|8
|Жил Висенте
|17
|22
|9
|Витория Сетубал
|17
|22
|10
|КД Тондела
|17
|20
|11
|Маритиму
|17
|20
|12
|Боавишта
|16
|19
|13
|Морейренсе ФК
|17
|18
|14
|Санта-Клара
|17
|17
|15
|Пасуш де Феррейра
|17
|16
|16
|Белененсиш
|17
|15
|17
|Портимоненсе
|17
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|17
|9