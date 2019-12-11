Игрок тульского "Арсенала" Луценко лучшим футболистом декабря в РПЛ

Форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко стал лучшим игроком чемпионата России в декабре.

В этом месяце 32-летний игрок в двух матчах забил два гола и сделал 1 ассист.

За звание стать лучшим также боролись Александр Беленов ("Уфа"), Бактиер Зайнутдинов ("Ростов"), Азер Алиев ("Уфа") и Хвича Кварацхелия ("Рубин").

Отметим, что лучшим тренером в декабря стал наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко.

А еще: Гол Облякова "Краснодару" стал лучшим в РПЛ в декабре | http://soccernews.ru