Игрок тульского "Арсенала" Луценко лучшим футболистом декабря в РПЛ

Теги арсенал тулаевгений луценко

Игрок тульского "Арсенала" Луценко лучшим футболистом декабря в РПЛ

Форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко стал лучшим игроком чемпионата России в декабре.

В этом месяце 32-летний игрок в двух матчах забил два гола и сделал 1 ассист.

За звание стать лучшим также боролись Александр Беленов ("Уфа"), Бактиер Зайнутдинов ("Ростов"), Азер Алиев ("Уфа") и Хвича Кварацхелия ("Рубин").

Отметим, что лучшим тренером в декабря стал наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко.

А еще: Гол Облякова "Краснодару" стал лучшим в РПЛ в декабре | http://soccernews.ru
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