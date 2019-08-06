Игрок тульского "Арсенала" может перейти в "Витесс"

В "Витесс" скорее всего перейдет защитник тульского "Арсенала" Максим Володько. Об этом сообщает Vitesse Inside.

По данным источника, сегодня, 6 июля, футболист прибудет в расположение голландского клуба для подписания контракта.

В это сезоне 26-летний защитник еще не сыграл ни одного матча за российский клуб. В прошлой кампании он участвовал лишь в 2 матчах.

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