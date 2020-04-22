Игрок тульского "Арсенала": "После приветственного тоннеля у Лодыгина был синяк на всю жопу"
Полузащитник тульского "Арсенала" Виталий Громыко рассказал, как в команде встретили вратаря Юрия Лодыгина, который присоединился к клубу в зимнее трансферное окно.
"У нас был приветственный тоннель, который из-за Лодыгина прекратился. Когда Юрий к нам пришел, то ему слишком сильный дали подсрачник и он после этого тоннеля восстанавливался еще неделю. У него там синяк на всю жопу практически", — сказал Громыко в интервью каналу "ЧестнОК" в YouTube.
29-летний Лодыгин перешел в "Арсенал" в феврале 2020 года из турецкого "Газиантеспспора" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел за тульский клуб ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка". | http://soccernews.ru
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