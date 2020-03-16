Игрок тульского "Арсенала" рассказал, против кого в РПЛ сложнее всего играть

Теги арсенал тулаартём дзюбазенит санкт-петербург

Игрок тульского "Арсенала" рассказал, против кого в РПЛ сложнее всего играть
Защитник тульского "Арсенала" Александр Денисов заявил, что для него сложнее всего играть против нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"В РПЛ сложнее  всего защищаться против Дзюбы. Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами. Смотрел, как "Зенит" играл в Лиге чемпионов, а Артем расталкивал защитников", – приводит слова Денисова официальный сайт "Арсенала".

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел 21 матч в Российской Премьер-Лиги, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: Дзюба подшутил над Слуцким, который одержал первую победу с "Рубином". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона

11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Сочи Сочи 22 24
12 Оренбург Оренбург 22 23
13 Рубин Рубин 22 23
14 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
15 Тамбов Тамбов 21 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов