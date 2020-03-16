Игрок тульского "Арсенала" рассказал, против кого в РПЛ сложнее всего играть



Защитник тульского "Арсенала" Александр Денисов заявил, что для него сложнее всего играть против нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"В РПЛ сложнее всего защищаться против Дзюбы. Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами. Смотрел, как "Зенит" играл в Лиге чемпионов, а Артем расталкивал защитников", – приводит слова Денисова официальный сайт "Арсенала".

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел 21 матч в Российской Премьер-Лиги, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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