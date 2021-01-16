Игрок "Униона" назвал хавбека "Байера" Амири "сраным афганцем"

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Игрок "Униона" назвал хавбека "Байера" Амири "сраным афганцем"

Скандалом завершился вчерашний матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между "Унионом" и "Байером".

В концовке встречи защитник берлинской команды Флориан Хюбнер повздорил с хавбеком "фармацевтов" Надимом Амири.

В ходе перепалки игрок "Униона" назвал соперника "сраным афганцем", что привело к эмоциональной реакции футболистов обоих клубов.

В итоге инцидент был исчерпан. Хюбнер принёс Амири извинения и тот их принял.

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