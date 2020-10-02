Игрок "Уотфорда" Суарес перешел в "Гранаду"

Форвард "Уотфорда" Луис Суарес стал игроком "Гранады". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

По данным источника, сумма трансфера составила около 11 млн евро.

Прошлый сезон Суарес провел в "Сарагосе", выступая на правах аренды. В 38 матчах он забил 19 мячей.

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