Игрок "Урала" намерен завершить карьеру из-за своего бизнеса

Теги уралниколай димитров

Игрок "Урала" намерен завершить карьеру из-за своего бизнеса
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, болгарский полузащитник екатеринбургского клуба Николай Димитров намерен завершить карьеру из-за своего бизнеса.

"Мы, скорее всего, расстанемся с Колей. Мы вчера об этом разговаривали. Он сказал: "Я хочу закончить карьеру. У меня в Болгарии свой бизнес, он требует, чтобы я здесь был. Могу подписать бумагу - если начну играть в футбол, то заплачу вам деньги", - приводит слова Иванова "Екатеринбург Онлайн".

32-летний Димитров выступает за "Урал" с 2017 года. Всего он провел за российский клуб 90 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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